Aktien Europa: Leicht im Plus vor Auftakt der Berichtssaison

Die Anleger an den europäischen Börsen haben zu Wochenbeginn wieder etwas mehr Mut geschöpft. Wenn auch zögerlich, legen Anleger und Experten nun wieder etwas Hoffnung in die bald beginnende Berichtssaison, nachdem zuletzt noch geo- und geldpolitische Sorgen die Risikobereitschaft der Anleger bremsten. Stützend wirkte sich auch der am Freitagabend freundliche Handelsschluss in New York aus, wo solide Daten vom US-Arbeitsmarkt letztlich die Kurse stützten.