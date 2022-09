Aktien Europa: Leichte Erholung nach Kursrutsch

Die Aktienmärkte in Europa haben sich am Dienstag etwas von den herben Verlusten des Vortags erholt. Während am Montag ein Gaslieferstopp vor allem Industriekonzerne auf Talfahrt schickte und Energiekonzerne reüssieren liess, zeigte sich am Dienstag ein umgekehrtes Bild. Aufholen konnten die Vortagsverlierer ihren Kursrutsch allerdings nicht.