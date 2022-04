Aktien Europa: Leichte Gewinne - Banken und Einzelhandelswerte gefragt

Der französische Cac 40 tendiert mit 0,48 Prozent auf 6691,75 Punkte ebenfalls etwas fester. Der britische FTSE 100 zog um 0,4 Prozent auf 7546,02 Punkte an.

Vor den US-Arbeitsmarkdaten am Nachmittag herrschte eine gewisse Zurückhaltung vor. "Das im Zuge des Ukraine-Krieges weitere Emporschnellen der Einstandspreise sowie die Einschränkungen im Russland-Geschäft sprechen an und für sich für die Annahme, dass sich die US-Unternehmen mit Einstellungen etwas zurückhalten", hiess es dazu von der LBBW. "Dabei wird jedoch vergessen, dass in den Vereinigten Staaten im März die Corona-Fallzahlen weiter gefallen sind und nur noch ein Bruchteil der im Februar, geschweige denn der im Januar registrierten Fälle ausmachen." Diese Entwicklung dürfte Unternehmer ermutigt haben, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten. Die Zahlen sollten daher deutlich besser als erwartet ausfallen.

Europäische Aktien hatten am Vortag zwar ihr "schlechtestes Quartal seit 2020, als der Ausbruch des Coronavirus die Börsen auf Talfahrt schickte" beendet, wie Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank anmerkte. Trotz Belastungen wie Ukraine-Konflikt, Höhenflug der Energiepreise und der erneuten Lockdown-Massnahmen in China hätten sich die Kurse zuletzt aber gut entwickelt. "Vorausschauend dürfte die Erholung sicherlich an Tempo verlieren. Allerdings gilt der April als guter Aktienmonat", prognostizierte Stephan.

Die Verlierer vom Vortag verzeichneten nun Gewinne. Der Einzelhandelssektor erholte sich von dem Rückschlag am Donnerstag, als schwache Angaben zum Geschäftsverlauf Hennes & Mauritz hatten einbrechen lassen. Inditex zogen um zwei Prozent an.

Der volatile Bankensektor gewann ebenfalls. Bei der spanischen Bank Santander hält die Erholung von der Corona-Krise an. Im ersten Quartal seien die Geschäfte weiterhin stark verlaufen, berichtete das Institut anlässlich der Hauptversammlung am Freitag in Madrid. Die Einnahmen der Bank hätten denen des vorangegangenen Quartals entsprochen, hiess es weiter, und die Kreditvergabe habe mit einem voraussichtlichen Anstieg um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert wieder das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie erreicht. Santander gewannen 2,9 Prozent.

Gefragt waren zudem Rohstoffwerte. Analyst Daniel Briesemann von der Commerzbank verwies auf die jüngsten Inflationsdaten für die Eurozone. Im März waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent gestiegen. Volkswirte wurden von der Stärke des Preissprungs überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Anstieg der Inflationsrate von 5,9 Prozent im Februar auf 6,7 Prozent erwartet. Rohstoffen hatten zuletzt von der weltweit gestiegenen Inflation profitiert.

Im Autosektor ragten Renault mit 3,3 Prozent Aufschlag hervor. Der Tenor sei positiv gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi von JP Morgan in einer Studie nach einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand./mf/mis

(AWP)