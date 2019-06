Aktien Europa: Leichte Gewinne nach jüngstem Rückschlag - H&M mit Kurssprung

Nach dem kleinen Rückschlag seit der Vorwoche hat sich der EuroStoxx 50 am Donnerstag wieder stabilisiert. Allzu weit wagten sich die Anleger vor dem mit Spannung erwarteten G20-Gipfel in Japan am Wochenende allerdings nicht aus der Deckung. So verbesserte sich der Leitindex der Eurozone um moderate 0,18 Prozent auf 3449,02 Punkte.