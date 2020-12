Aktien Europa: Leichte Kursgewinne an Heiligabend

Die europäischen Aktienmärkte haben an Heiligabend etwas zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am Donnerstagvormittag um 0,15 Prozent höher bei 3544,64 Punkten. In Paris stieg der Cac 40 um 0,13 Prozent auf 5534,98 Punkte. Der Londoner FTSE 100 kletterte um 0,11 Prozent auf 6503,87 Punkte. In London und Paris findet nur ein verkürzter Handel statt. In Frankfurt und Rom bleiben die Börsen geschlossen.