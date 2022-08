Aktien Europa: Leichte Verluste - Sanofi unter Druck

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch verhalten entwickelt. Am Vormittag gab der EuroStoxx 50 um 0,25 Prozent auf 3795,72 Punkte nach. Der französische Cac 40 sank mit 0,25 Prozent auf 6576,14 Punkte in gleichem Ausmass, ebenso der britische FTSE 100 mit 0,24 Prozent Minus auf 7517,85 Punkte. Der stärker als erwartete Anstieg der Verbraucherpreise auf der Insel befeuerte Spekulationen über eine rigidere Zinspolitik der Bank of England.