Aktien Europa: Lethargie zum Abschluss einer starken Woche

Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben es nach den Gewinnen der Vortage am Freitag ruhig angehen lassen. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,05 Prozent höher bei 3443,58 Punkten, nachdem er am Donnerstag den höchsten Stand seit September 2018 erklommen hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex der Eurozone damit ein Gewinn von rund 2,7 Prozent an.