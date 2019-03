Aktien Europa: Märkte schwächeln - Blicke auf EZB gerichtet

Der europäische Aktienmarkt ist am Donnerstag den schwachen internationalen Vorgaben aus den USA und Asien nach unten gefolgt. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,44 Prozent im Minus bei 3310,09 Punkten. Börsianer verwiesen auf Konjunktursorgen, nachdem die US-Notenbank Fed sich in ihrem Konjunkturbericht vorsichtiger als noch zuletzt geäussert hatte. Später rückt dann noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Fokus.