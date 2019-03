Aktien Europa: Märkte trotzen Brexit-Chaos

Der französische Leitindex Cac 40 stieg am Donnerstag in Paris um knapp ein halbes Prozent auf 5324,85 Punkte und der britische FTSE 100 gewann 0,8 Prozent auf 7248,60 Zähler. Die anelger haben sich mittlerweile an das Brexit-Chaos gewöhnt und scheinen weiter auf einen positiven Ausgang zu setzen.

Am Mittwochabend hatte das Londoner Parlament bei einer Testabstimmung alle acht vorgelegten Alternativen für den ausgehandelten Deal mit der EU abgelehnt. Dabei hatte Premierministerin Theresa May zuvor noch versucht, ihre Gegner mit einem in Aussicht gestellten Rücktritt zur Zustimmung zu bewegen. Mit Spannung wird nun darauf gewartet, wann und wie ihr Abkommen erneut zur Abstimmung gestellt wird.

Nachdem zuletzt Notenbanken, Konjunktursorgen und Anleiherenditen neben dem Brexit stärker in den Fokus der Märkte gerückt waren, richten die Anleger ihre Blicke wieder vermehrt nach Peking, wo am Donnerstag im US-chinesischen Handelsstreit erneute Gespräche stattfinden.

Schwäche zeigte am Donnerstag europaweit der Bankensektor, der seine Vortagsgewinne mit einem Abschlag von knapp einem halben Prozent fast wieder aufzehrte. Für Gesprächsstoff sorgte die Swedbank . Nachdem ausgeweitete Untersuchungen die Aktien am Vortag schon belastet hatten, musste die Bankchefin Birgitte Bonnesen ihren Hut nehmen. Für die Papiere ging es nochmals um 3,7 Prozent bergab, dann wurden die vom Handel ausgesetzt.

Auf der Sonnenseite der Branchentabelle standen vor allem die Sektoren Chemie und Rohstoffe mit Gewinnen von etwa 1 Prozent bei ihren Teilindizes. Händlern zufolge schwanken diese Branchen für gewöhnlich in wirtschaftliche unsicheren Zeiten besonders stark. Die Minentitel von BHP gehörten in London mit 1,5 Prozent zu den Gewinnern. Am Markt wird spekuliert, dass die Briten an dem Ölfeldentwickler Bluewater interessiert sein könnten.

Mit bis zu 2,8 Prozent waren in London die Aktien der Tabakkonzerne BAT und Imperial Brands zwei grosse Gewinner. Am Donnerstag wurden beide von der US-Bank Citigroup zum Kauf empfohlen. Analyst Adam Spielman rechnet in seiner Studie damit, dass sich das Umfeld in der Branche in diesem Jahr als weniger herausfordernd erweisen wird.

Im EuroStoxx waren EssilorLuxottica mit knapp 2 Prozent Minus das Schlusslicht. Wenige Monate nach der Fusion der augenoptischen Unternehmen hakt es offenbar bei der Beziehungen der beiden Parteien. Wie es heisst, wurde wegen im Raum stehender Verstösse gegen die damaligen Vereinbarungen ein Schlichter um Hilfe gebeten./tih/mis

(AWP)