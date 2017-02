Aktien Europa: Moderate Gewinne angesichts der Rekordjagd in den USA

Die weiterhin gute Stimmung an den wichtigen Börsen in Übersee hat Europas Aktienmärkte gestützt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 jedoch baute seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne am Dienstag nur minimal aus und stieg um 0,05 Prozent auf 3341,13 Punkte.