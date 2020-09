Aktien Europa: Moderate Gewinne vor US-Zinsentscheid

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed trauen sich die Anleger an Europas Börsen nur wenig aus der Deckung. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte am Mittwoch in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Vortag - gegen Mittag verzeichnete er immerhin ein Plus von 0,42 Prozent auf 3346,39 Punkte. Beim französischen Cac 40 stand ein Kursanstieg um 0,40 Prozent auf 5088,23 Punkte zu Buche und der britische FTSE 100 gewann 0,16 Prozent auf 6115,55 Punkte.