Aktien Europa: Moderate Gewinne - Warten auf geldpolitische Signale

Der französische Cac 40 zog um 0,23 Prozent auf 6679,85 Punkte an, während der britische FTSE 100 mit 7137,46 Zählern um 0,16 Prozent voran kam.

"Insgesamt geht das Warten auf die Notenbanksitzung in Jackson Hole weiter", so Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. An den Märkten herrscht Unsicherheit darüber, wie die US-Währungshüter eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik während der Corona-Krise gestalten werden. Das alljährliche Treffen in Jackson Hole, das dieses Mal online stattfindet, gilt daher als möglicher Signalgeber.

Zur Zurückhaltung trugen auch die Daten des ifo-Institus zum Geschäftsklima in Deutschland bei. "Die Sorgen wegen der vierten Corona-Welle und der Lieferkettenprobleme halten an und andere Umfragewerte hatten die Eintrübung der Stimmung unter den Unternehmen bereits angedeutet" merkten die Volkswirte der Helaba dazu an.

Stärkster Sektor waren erneut die Reise- und Freizeitunternehmen, die ihre gute Entwicklung vom Vortag fortsetzten. Ansonsten bewegten sich die Veränderungen der Branchenindizes deutlich unter einem Prozent. Kleinere Gewinne verzeichneten die Aktien von Pernod Ricard . Dem französischen Whisky- und Wodka-Hersteller Pernod Ricard winkt nach einer US-Gerichtsentscheidung zusätzlicher Gewinn in diesem Geschäftsjahr. Das Unternehmen könne in Folge des Richterspruchs Abgaben im Zusammenhang mit dem Export von Spirituosen aus den USA zurückfordern.

Gefragt waren auch Vinci mit rund einem Prozent Gewinn. Die Analysten von JPMorgen empfehlen den französischen Infrastrukturwert weiterhin. Die Aktien des britischen Einzelhändlers Marks & Spencer stiegen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um gut zwei Prozent./mf/mis

(AWP)