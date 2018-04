Aktien Europa: Rohstoffwerte ziehen Börsen nach oben

Angeführt von starken Rohstoffwerten haben Europas Börsen am Freitag etwas weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 lief sich an der charttechnischen Hürde von 3450 Punkten jedoch erneut fest. Zuletzt lag der Leitindex der Eurozone mit 0,14 Prozent im Plus bei 3448,89 Punkten.