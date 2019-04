Aktien Europa Schluss: Anleger gehen gut gelaunt ins Wochenende

Europas Börsen haben am Freitag zugelegt. Positive Impulse kamen am späten Vormittag mit den Februar-Daten zur Industrieproduktion der Eurozone in die Märkte. Zwar hatte die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vormonats gelegen, Analysten hatten jedoch im Schnitt mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Produktionsdaten besser als erwartet aus.