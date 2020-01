Aktien Europa Schluss: Anleger ziehen sich wegen Iran-Konflikt zurück

Gesamteuropäisch gesehen sind die Börsen am Freitag nach dem Kurssprung am ersten Handelstag 2020 ins Stolpern geraten. Die Spannungen im Mittleren Osten nach einem Angriff der US-Streitkräfte auf einen hochrangigen iranischen Kommandeur dämpften zu Wochenschluss den jüngsten Optimismus. Anleger zogen es vor, in sichere Anlageformen wie etwa Gold umzuschichten. Auch die Ölpreise zogen deutlich an.