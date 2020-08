Aktien Europa Schluss: Börsen schwächeln im Gegensatz zur Wall Street

An den europäischen Börsen war am Donnerstag nach den jüngsten Kursgewinnen erst einmal die Luft raus. Mehr Spielraum für die US-Notenbank Fed bei ihrem Inflationsziel beflügelte eher in den USA die Kurse, in Europa verstärkten die Leitbörsen nach dieser Erkenntnis eher noch ihre Talfahrt. Der EuroStoxx fiel am Ende um 0,77 Prozent auf 3331,04 Punkte - und schloss damit fast auf Tagestief.