Aktien Europa Schluss: Deutliche Gewinne vor Trumps G20-Treffen mit Xi

An Europas zuletzt lustlosen Börsen ist es am Freitag dank eines Schlussspurts deutlich bergauf gegangen. Offenbar seien die Anleger zuversichtlich, dass die USA und China auf dem G20-Gipfel in Japan eine Verbesserung ihres Verhältnisses erreichen könnten, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK. Jüngst hatten Berichte Hoffnungen zumindest auf einen "vorläufigen Burgfrieden" im Handelsstreit beider Länder genährt. An der Wall Street agierten die Investoren indes vorsichtiger. US-Präsident Donald Trump trifft sich erst am Samstag in Osaka zu Gesprächen mit Chinas Staatschef Xi Jinping.