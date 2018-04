Aktien Europa Schluss: Drohender US-Militärschlag in Syrien belastet

Europas Börsen haben zur Wochenmitte unter dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland gelitten. Investoren nahmen angesichts eines immer wahrscheinlicher werdenden Militärschlags der USA in Syrien Abstand von risikoreichen Engagements in Aktien. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittwoch 0,55 Prozent auf 3419,71 Punkte. Nach dem mutmasslichen Giftgaseinangriff in Syrien drohte US-Präsident Donald Trump Russland mit einem Raketenangriff in dem Bürgerkriegsland.