Europas Börsen haben am Montag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Nach Anlaufschwierigkeiten schaffte es der EuroStoxx 50 in positives Terrain und baute seine Gewinne sukzessive aus. Zum Handelsende verzeichnete der Leitindex der Eurozone ein Plus von 0,71 Prozent auf 3471,24 Punkte - es war der dritte Gewinntag in Folge, nachdem ihn davor Ängste vor einer Rezession ordentlich gebeutelt hatten.