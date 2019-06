Aktien Europa Schluss: Erholungsversuch scheitert

Der Erholungsversuch an Europas wichtigsten Börsen ist missglückt. Der EuroStoxx 50 schaffte es am Mittwoch zwar vorübergehend in positives Terrain, stand zum Handelsende aber mit 0,04 Prozent im Minus bei 3442,95 Punkten. Ähnlich erging es dem französischen Cac 40 verabschiedete sich 0,08 Prozent schwächer bei 7416,39 Punkten.