Aktien Europa Schluss: Europas Börsen bleiben auf Erholungskurs

Europas Börsen haben am Montag erneut von dem wieder aufgehellten Marktumfeld profitiert. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone knüpfte mit einem Plus von 1,20 Prozent auf 3369,19 Punkte seine jüngste Erholung an. Anklang fand unter den Anlegern zu Wochenbeginn unter anderem eine Kreisemeldung über ein deutsches Konjunkturprogramm im Falle einer Rezession.