Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 fällt auf Tief seit Ende März

Im Abwärtssog einer schwachen Wall Street haben auch Europas Börsen am Donnerstag erneut Verluste erlitten. Vor allem die sich ausweitende Schwäche an der US-Technologiebörse Nasdaq bereitete Investoren Sorgen. Wie schon am Vortag, schlossen sich europäische Technologieaktien der Talfahrt an der Nasdaq an. Damit könnte der September seinem Ruf als historisch schwacher Börsenmonat wieder gerecht werden.