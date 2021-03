Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf höchstem Stand seit 2008

Die meisten Börsen Europas haben am Montag moderate Gewinne verzeichnet. Die Freilegung des Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal sorgte für Erleichterung. Die für den weltweiten Transport wichtige Wasserstrasse wird nun in einigen Tagen passierbar sein, wodurch sich die Risiken für die Lieferketten wieder entschärfen dürften.