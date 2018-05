Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erneut kaum verändert

Europas Börsen haben sich am Dienstag an einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison wie schon an den Tagen zuvor nur wenig von der Stelle bewegt. Während die Länderindizes in Paris und London etwas höher aus dem Handel gingen, schloss der EuroStoxx 50 hauchdünn mit 0,04 Prozent im Minus. Am Ende standen für den Leitindex der Eurozone 3564,29 Punkte auf der Kurstafel. Zahlreiche Unternehmenszahlen konnten die Kurse insgesamt in keine klare Richtung steuern.