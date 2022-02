Aktien Europa Schluss: Eurostoxx gleicht Ukraine-Kursrutsch noch aus

Am europäischen Aktienmarkt hat die Verschärfung der Ukraine-Krise am Dienstag nicht nachhaltig belastet. Ein früher Einbruch des EuroStoxx infolge der russischen Anerkennung der Volksrepubliken Luhansk und Donezk wurde noch ausgeglichen, er schaffte es im Verlauf sogar mehrfach geringfügig ins Plus und zurück über die runde Marke von 4000 Punkten. Über die Ziellinie ging der Eurozonen-Leitindex aber mit 0,01 Prozent im Minus bei 3985,47 Punkten.