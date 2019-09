Aktien Europa Schluss: Eurostoxx legt weiter zu

Trotz mauer Jobdaten aus den USA haben sich die europäischen Börsen am Freitag wacker geschlagen. Der EuroStoxx 50 knüpfte mit einem Aufschlag von 0,30 Prozent auf 3495,19 Punkte an seine Rally der vergangenen beiden Handelstage an. Auf Wochensicht fuhr der Leitindex der Eurozone ein Plus von etwa 2 Prozent ein. Er brachte so die dritte Gewinnwoche in Folge in trockene Tücher.