Aktien Europa Schluss: EuroStoxx schliesst knapp im Plus

Die Anleger an den europäischen Börsen haben sich am Freitag weiter zurückgehalten. Selbst gut ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA stimmten die Anleger angesichts erwachter geldpolitischer Sorgen nicht mutiger. Lange Zeit im Minus liegend, rettete sich der EuroStoxx 50 erst in den Schlussminuten knapp mit 0,05 Prozent und 3463,84 Punkten ins Plus. Dank des freundlichen Starts am Montag hat der Leitindex der Eurozone im Wochenvergleich rund 0,6 Prozent zugelegt.