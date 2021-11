Aktien Europa Schluss: Freundlich vor US-Zinsentscheid - Cac mit Rekord

An den europäischen Börsen waren am Mittwoch zumeist weitere Kursgewinne angesagt. Die erst nach Handelsschluss anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielt die Risikobereitschaft der Anleger aber weiter in Grenzen. Der EuroStoxx 50 beendete einen recht zähen Handelstag 0,31 Prozent höher bei 4309,61 Punkten. Im Späthandel hatte er seine Bestmarke seit 2008 auf knapp 4310 Zähler gesteigert.