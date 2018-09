Aktien Europa Schluss: Gewinne dank schwachem Euro - ausser in Mailand

Europas wichtigste Börsenbarometer haben am Donnerstag nach einem schwachen Vormittagshandel wieder den Weg nach oben gefunden. Der schwache Euro , der europäische Produkte für Käufer ausserhalb des Währungsraums verbilligen kann, sowie die freundliche Wall Street gaben Schwung. Damit knüpften die hiesigen Aktienkurse am Tag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an die Erholungsrally der vergangenen Wochen an.