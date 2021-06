Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx schliesst auf Tageshoch

Die Anleger haben am Mittwoch an Europas Börsen zugegriffen. Zum Auftakt tat sich der EuroStoxx 50 noch schwer, er etablierte sich aber schnell in der Gewinnzone und schaffte es im Schlussakkord auf ein Tageshoch. Der Leitindex der Eurozone ging 0,41 Prozent höher bei 4088,50 Punkten aus dem Handel. Er liebäugelt so erneut mit der 4100er-Marke, die er am Vortag nach 13 Jahren wieder kurz übersprungen hatte.