Aktien Europa Schluss: Gewinne - US-Geldpolitik wirkt positiv nach

Der EuroStoxx 50 hat am Montag an seinen freundlichen Wochenausklang angeknüpft. Allerdings hielten sich die Gewinne in Grenzen, da der Hoffnung auf eine weitere, geldpolitisch gestützte Konjunkturerholung Sorgen über die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus gegenüberstanden.