Aktien Europa Schluss: Gute Stimmung wegen US-Steuerreform

Die Aussicht auf erhebliche Steuererleichterungen für US-Unternehmen hat zum Wochenbeginn in Europa die Laune unter den Anlegern aufgehellt. Nach einer mauen Vorwoche legte der EuroStoxx 50 zum Handelsende am Montag um 1,38 Prozent auf 3576,22 Punkte zu. In Frankreich ging es für den Pariser Leitindex CAC-40 um 1,36 Prozent auf 5389,29 Punkte nach oben. Der deutlich unter 1,19 US-Dollar gesunkene Euro half, weil dies die Exportchancen verbessern kann.