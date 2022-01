Aktien Europa Schluss: Guter Jahresstart setzt sich schwungvoll fort

Zwar stiegen nach wie vor weltweit die Infektionen mit der Omikron-Variante dynamisch, aber nicht die Krankenhausaufenthalte und die Todesfallzahlen. Das lasse hoffen - sowohl mit Blick auf die Menschen als auch auf die wirtschaftliche Lage, hiess es von Börsianern.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,83 Prozent auf 4367,62 Punkte. Damit fehlen dem Leitindex der Eurozone keine 50 Punkte mehr, um sein Mitte November erreichtes Zwischenhoch zu übertreffen und den höchsten Stand seit 2007 zu verzeichnen.

In Paris erklomm der Cac 40 erneut eine Bestmarke und ging nur wenige Punkte darunter mit plus 1,39 Prozent auf 7317,41 Zähler aus dem Handel. In London schloss der FTSE 100 mit einem Aufschlag von 1,63 Prozent auf 7505,15 Punkte.

Ein Blick auf die 19 europäischen Branchen hatte der Tourismussektor mit plus 3,5 Prozent die Nase vorn. Unter den Einzelwerten hier gewannen Tui etwas mehr als zehn Prozent, IAG mehr als elf Prozent und Air France-KLM legten um acht Prozent zu.

Auch Banken- und Autowerte waren sehr begehrt, was sich mit dem US-Börsenstart noch etwas verstärkte. Technologiewerte indes sackten im Zuge der an diesem Tag deutlich schwächelnden Nasdaq-Börsen auch in Europa ab. Der Branchenindex schloss mit einem Minus von 1,5 Prozent.

In der Schweiz stemmten sich die Aktien von Novartis mit plus 0,2 Prozent gegen den allgemein schwachen Trend der europäischen Pharmabranche , die um 1,3 Prozent nachgab. Novartis entschied einen wichtigen Patentstreit für sich. Das US-Berufungsgericht US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) bestätigte die Gültigkeit des US-Patents für ein Dosierungsschema für die Arznei Gilenya. Damit sind laut dem Pharmakonzern mindestens in den nächsten zwei Jahren keine Nachahmer-Versionen von Gilenya auf dem US-Markt zu erwarten./ck/he

(AWP)