Aktien Europa Schluss: Historischer Kurssturz - 'Trump hat keinen Plan'

Die Pandemie des Coronavirus hat am Donnerstag an Europas Börsen einen Kurssturz historischen Ausmasses ausgelöst. Der von den USA verhängte Einreisestopp für Europäer verschärfte den jüngsten Ausverkauf nochmals. Für die Kurse gab es schier kein Halten mehr: Der EuroStoxx 50 stürzte um 12,4 Prozent ab. Mit 2545,23 Punkten schloss er so niedrig wie seit fast sieben Jahren nicht mehr. Von den 50 Indextiteln brachen am Donnerstag 38 prozentual zweistellig ein.