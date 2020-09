Aktien Europa Schluss: Indizes fehlt es vor US-Zinsentscheid an Schwung

Kurz vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) haben sich die Anleger an Europas Börsen nur wenig aus der Deckung getraut. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte am Mittwoch in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Vortag und schloss 0,20 Prozent höher bei 3338,84 Punkten.