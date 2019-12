Die europäischen Aktienmärkte haben sich an Heiligabend wenig bewegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am Dienstag bei Handelsschluss 0,06 Prozent tiefer bei 3774,39 Punkten. In Paris lag der Cac 40 unverändert bei 6029,55 Punkten. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,11 Prozent auf 7632,24 Punkte. In London und Paris fand nur ein verkürzter Handel statt. In Frankfurt und Rom blieb die Börse geschlossen.