Aktien Europa Schluss: Keine Kauflaune am Ende einer starken Woche

Europas wichtigste Börsen haben am Freitag an ihre Verluste vom Vortag angeknüpft. Zeitweise sah es so aus, als ob der EuroStoxx ins Plus drehen wolle, letztlich aber blieb er in der Verlustzone. Der Leitindex der Eurozone verabschiedete sich 0,47 Prozent tiefer bei 3315,54 Punkten ins Wochenende. Dank seiner Stärke am Montag und Mittwoch hat er im Vergleich zur Vorwoche aber dennoch 1,7 Prozent gewonnen.