Aktien Europa Schluss: Kleines Plus nach schlechtestem Quartal seit 2020

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag den ersten Tag im neuen Quartal moderat im Plus geschlossen. Die Anleger schenkten der in der Eurozone drastisch auf ein Rekordniveau von mehr als sieben Prozent gestiegenen Inflation im März vergleichsweise wenig Beachtung. Sie scheuten zugleich aber auch "grössere Risiken", wie Marktexperte Timo Emden sagte.