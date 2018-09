Aktien Europa Schluss: Knappe Gewinne dank Endspurt - Wall Street hilft

Moderate Kursgewinne an der Wall Street haben Europas wichtigste Börsen am Dienstag gerade noch ins Plus gehievt. Die gestrige Stabilisierung nach der schwachen Vorwoche steht damit auf tönernen Füssen - bestimmendes Thema an den Finanzmärkten bleibt der von US-Präsident Donald Trump losgetretene internationale Handelskonflikt.