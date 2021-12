Aktien Europa Schluss: Mehrheitlich leichte Gewinne - London im Minus

Noch besser - aufs Jahr gesehen - sieht es für den französischen Cac 40 aus. Der Index stieg am Donnerstag um 0,16 Prozent auf 7173,23 Punkte, nachdem der französische Leitindex in diesem Jahr schon um über 29 Prozent zugelegt hatte. Der britische FTSE 100 legte nach den Gewinnen am Vortag mit einem Verlust von 0,24 Prozent auf 7403,01 Punkte den Rückwärtsgang ein. Auch für 2021 ist die Bilanz mit plus 14,5 Prozent weniger gut.

Für die europäischen Aktienmärkte neigt sich ein starkes Jahr dem Ende zu. "Die Jahresergebnisse für 2021 können sich auf breiter Ebene sehen lassen", betonte Thomas Grüner, Gründer und stellvertretender Verwaltungsratspräsident des Vermögensverwalters Grüner Fisher Investments. Auch für die weitere Entwicklung ist er zuversichtlich. "Gefährliche Euphorie ist immer noch ein gutes Stück entfernt und die nahezu idealtypischen Voraussetzungen für eine Fortsetzung des reifen Bullenmarkts sind zum Jahreswechsel gegeben?, meint Grüner.

Mit seiner optimistischen Einschätzung ist er nicht allein. "Vorausgesetzt, weder von der Corona-Pandemie kommen neue Hiobsbotschaften, noch verschärfen sich die geopolitischen Risiken weiter, rechne ich für die erste Jahreshälfte aufgrund der weiter vorhandenen Liquidität mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung am Aktienmarkt", prophezeit Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Der Kapitalmarktstratege rechnet allerdings damit, dass nach einem Abflachen des Pandemiegeschehens das Thema Inflation wieder ins Zentrum des Interesses rücken könnte. Darauf deuten neue Daten aus Spanien hin, wo die Inflation den höchsten Stand seit fast 30 Jahren erreichte.

Aus Branchensicht gehörten am Donnerstag die Technologiewerte zu den attraktivsten Aktien. Seit Jahresbeginn hat sich der Tech-Sektor besser als der Gesamtmarkt entwickelt, woran der Höhenflug der Aktie des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML entscheidenden Anteil hatte.

Mit den Pharmawerten war ein weiterer Sektor gefragt, der in diesem Jahr überdurchschnittliche Kurszuwächse verzeichnete. Die Unternehmen profitierten von der erhöhten Nachfrage nach Impfstoffen und Tests im Zuge der Corona-Krise. Aber auch langfristig gilt die Branche angesichts der demographischen Entwicklung als aussichtsreich.

Schwach präsentierte sich in diesem Jahr der Reise- und Freizeitsektor. Aktien von Fluggesellschaften und Hotelketten hatten sich im Frühjahr zunächst erholt, waren mit der erneuten Corona-Ausbreitung und den Restriktionen für den Tourismus jedoch wieder unter Druck geraten.

Besser sieht es 2021 bei den Autowerten aus: Dank einer massiven Erholung seit dem Einbruch Anfang 2020 bewegt sich die Branche über 'Vor-Corona-Niveau'. Engpässe bei dringend benötigten Bauteilen und die Unwägbarkeiten der Umstellung auf E-Mobilität bringen aber Unsicherheiten mit sich, die sich in der volatilen Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate widerspiegeln./edh/he

(AWP)