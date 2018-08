Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste nach starkem Wochenstart

Der EuroStoxx 50 büsste 0,24 Prozent auf 3447,57 Punkte ein und auch die Börsen in Spanien, Italien und den Niederlanden gaben nach. Der französische Cac 40 hielt sich mit plus 0,11 Prozent auf 5484,99 Punkte stabil. Der FTSE legte nach dem Feiertag zu Wochenbeginn um 0,52 Prozent auf 7617,22 Punkte zu.

Unter den 19 Subsektoren des Stoxx Europe 600 war die Bergbaubranche an diesem Tag Favorit mit plus 1,6 Prozent. Nach der Schwäche seit Anfang Juni hatte sich der Sektor zuletzt stabilisiert. Auch die Automobilwerte zeigten sich am Dienstag fest mit plus 0,8 Prozent und setzten ihre Erholungsrally fort. Hoffnungen auf eine Beilegung des internationalen Handelsstreits waren der Hauptantriebsfaktor. Die Aktie des Zulieferers Faurecia kletterte nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Kepler Cheuvreux um 4,2 Prozent.

Italienische Aktien schwächelten besonders. Der FTSE MIB verlor 0,85 Prozent. Die politischen Risiken dieses Eurozonen-Landes rücken zunehmend in den Vordergrund. In den kommenden Wochen steht dort der Haushaltsentwurf an. Zudem fielen Konjunkturdaten aus Italien schwach aus: So trübte sich die Stimmung im August in den Unternehmen und bei den Verbrauchern überraschend deutlich ein./ck/tos

(AWP)