Aktien Europa Schluss: Nach kräftiger Erholung machen Anleger Kasse

Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche haben Investoren am Donnerstag Kursgewinne eingestrichen. Am Freitag findet wegen des Feiertags 1. Mai an fast allen grossen europäischen Börsen kein Handel statt. Nach den jüngsten Gewinnen des Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 büsste dieser 2,27 Prozent auf 2927,93 Punkte ein. Auf Wochensicht steht damit dennoch ein Aufschlag von gut vier Prozent zu Buche, auf Monatssicht von gut fünf Prozent. Vom Crash-Tief von Mitte März beläuft sich die Erholung gar auf 27 Prozent.