Aktien Europa Schluss: Nafta-Einigung verdrängt Italien-Sorgen

Die Anleger an Europas Börsen haben am Montag wieder etwas Mut gefasst. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 startete mit einem Aufschlag von 0,44 Prozent auf 3414,16 Punkte in den Oktober. Am Markt wurde es positiv gewertet, dass sich die USA und Kanada in letzter Minute noch auf eine Neuauflage des gemeinsamen Freihandelsabkommens Nafta geeinigt haben.