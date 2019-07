Aktien Europa Schluss: Neue Trump-Drohungen dämpfen etwas die Euphorie

An Europas Börsen hat die Freude der Anleger über die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit wieder etwas nachgelassen. Am Dienstag erinnerte die Androhung von US-Sonderzöllen auf etliche europäische Produkte die Investoren daran, dass das Thema Handelsspannungen auf der Agenda bleibt. Gleichwohl schlossen die wichtigsten Aktienindizes im Plus.