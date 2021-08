Aktien Europa Schluss: Neunter Gewinntag in Folge für den EuroStoxx

In einem unverändert günstigen Umfeld für Aktien hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag weiter zugelegt. Der Leitindex der Eurozone gewann 0,48 Prozent auf 4226,33 Punkte, dies war sein neunter Gewinntag in Folge. Top-Wert waren die Aktien der Deutschen Telekom , die nach einem nochmals verbesserten Jahresausblick auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren kletterten und mit plus 2,8 Prozent schlossen.