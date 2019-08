Aktien Europa Schluss: Optimismus in Italien-Krise stützt

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone knüpfte an seine Vortagesgewinne an und schloss mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 3370,47 Punkten. In Paris gewann der Cac-40-Index 0,67 Prozent auf 5387,09 Punkte. Der Mailänder FTSE-MIB-Index kletterte um 1,5 Prozent nach oben. In London gab der FTSE 100 hingegen um 0,08 Prozent 7089,58 Punkte nach.

Aus Unternehmenssicht sorgten Spekulationen um eine mögliche Wiedervereinigung zweier US-Tabakriesen für massiven Verkaufsdruck bei den Aktien des britischen Zigarettenkonzerns BAT. Mit einem Kursabschlag von 4,4 Prozent rutschten die BAT-Papiere ans Ende des FTSE-100-Index. Zuvor hatten Philip Morris und Altria mitgeteilt, derzeit über eine Fusion per Aktientausch zu verhandeln. Die Unternehmen hatten bereits früher zusammengehört, sich aber 2008 getrennt. Ein Zusammenschluss der beiden US-Konkurrenten würde den Wettbewerbsdruck auf BAT weiter erhöhen, kommentierte ein Händler.

Eine Abstufung der Ferguson-Papiere durch die Bank of America sorgte für einen Kursrutsch bei den Aktien des britischen Baustoffherstellers von 1,7 Prozent.

Die Anteilscheine der skandinavischen Airline SAS fielen um 2 Prozent. Im dritten Geschäftsquartal hatte das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartungen von Experten übertroffen, glaubt aber weiterhin, dass es im Jahresverlauf schwer sein dürfte, ein positives Vorsteuerergebnis zu erreichen./edh/he

(AWP)