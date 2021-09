Aktien Europa Schluss: Positive Kursreaktionen auf EZB-Sitzung

Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) seine zuvor verbuchten Verluste aufgeholt. Prozentual unverändert mit 4177,11 Punkten ging der Eurozonen-Leitindex aus dem Handel, nachdem er an den beiden Tagen davor jeweils im Minus geschlossen und am Donnerstag noch vor der EZB-Sitzung um bis zu ein Prozent nachgegeben hatte.