Aktien Europa Schluss: Rally dank Aussicht auf behutsame US-Geldpolitik

Die Aussicht auf eine behutsame Geldpolitik in den USA hat die Anleger an Europas Börsen aus ihrer Lethargie gerissen. Der EuroStoxx 50 beendete am Mittwoch seinen jüngsten Zick-Zack-Kurs und zog um 1,46 Prozent auf 3515,23 Punkte an. Damit bewegte sich der Leitindex der Eurozone wieder auf dem Niveau von Ende Juni.