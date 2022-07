Aktien Europa Schluss: Robuste US-Jobdaten hellen die Stimmung auf

Der Arbeitsmarktbericht aus den USA hat die Stimmung auch an Europas Börsen aufgehellt. Nach einer fortgesetzten Stabilisierung der Wall Street drehten die europäischen Aktienmärkte zurück ins Plus. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Aufschlag von 0,52 Prozent auf 3506,55 Punkte knapp unter seinem zur Mittagszeit erreichten Tageshoch. In der ersten kompletten Woche des zweiten Halbjahres hat sich der Leitindex der Eurozone damit um 1,7 Prozent erholt. Für die erste Jahreshälfte 2022 steht allerdings ein Verlust von fast 20 Prozent zu Buche.