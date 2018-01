Aktien Europa Schluss: Robuste Weltkonjunktur treibt die Kurse hoch

Die weltweit robuste Konjunktur hat Europas Börsen am Donnerstag befeuert. Der EuroStoxx 50 stieg um 1,68 Prozent auf 3568,88 Punkte. In der Eurozone näherte sich der vom Markit-Institut ermittelte Einkaufsmanagerindex im Dezember einem Siebenjahreshoch. In China verbesserte sich die Stimmung bei privaten und mittelständischen Dienstleistern. Und in den USA liessen gute Daten des Job-Dienstleisters ADP auf einen ebenfalls guten offiziellen Arbeitsmarktbericht für den Dezember am Freitag schliessen.